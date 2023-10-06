Антонов: Госдеп банально мстит, высылая наших дипломатов

Посол России в США Анатолий Антонов в пятницу, 6 октября, заявил, что Госдепартамент руководствуется принципами банальной мести, высылая наших дипломатов без объяснения причин, – сообщают СМИ.

Комментируя объявление Госдепартамента персонами нон грата двух российских дипломатов, Антонов сказал: «Соединенные Штаты не смогли внятно обосновать решение о выдворении из страны двух сотрудников посольства России в Вашингтоне. На мою просьбу во время встречи в Госдепе пояснить, в чем именно обвиняются наши товарищи, собеседники не смогли привести аргументов. Если за таковой не считать ссылку на то, что, дескать, власти страны пребывания не обязаны ничего объяснять. Таким образом, фактически мы имеем дело с банальной местью, что не делает чести американской дипломатии. Администрации США важно показать, что недавнее выдворение американских дипломатов из России за подрывную деятельность не осталось без ответа».

«Высланные американцы, по сути, занимались вмешательством во внутренние дела, пытались нанести ущерб нацбезопасности России. Любые акции такого рода будут решительно пресекаться и получат адекватный ответ», – подчеркнул глава российской дипмиссии в Вашингтоне.

Вашингтон, Иван Бабурин

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