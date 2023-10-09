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Понедельник, 9 октября 2023, 21:09 мск

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Еврокомиссия продолжит помогать Киеву, несмотря на палестино-израильское обострение

Фото: ec.europa.eu

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге в понедельник, 9 октября, заявил, что несмотря на палестино-израильский конфликт, помощь Украине будет продолжена, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Мамер сказал: «Происходящие в мире события, такие как эскалация конфликта между Израилем и Палестиной, не могут помешать оказанию Евросоюзом помощи Украине. Что бы там ни было, я не думаю, что это сможет повлиять на поддержку, которую Европейский союз обязался оказывать Украине. Я это заявляю ясно и без каких-либо сомнений».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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