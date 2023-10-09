СМИ: Нетаньяху сообщил Байдену о намерении провести наземную операцию в Секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 8 октября, в ходе телефонного разговора сказал президенту США Джо Байден о том в сектор Газа будут введены сухопутные войска, – сообщает в понедельник, 9 октября, издание «Голос Израиля».

Со ссылкой на источники издание пишет, что Нетаньяху сказал Байдену: «Израиль будет вынужден ввести сухопутные войска в Газу».

Интернет-портал Axios со ссылкой на источники приводит такие слова израильского премьера из разговора с Байденом: «Нам нужно войти в сектор Газа. Сейчас мы не можем вести переговоры».

«Премьер Израиля утверждал, что у страны нет выбора, кроме как ответить силой, поскольку она не может проявить слабость на Ближнем Востоке. Джо Байден отговорить Нетаньяху от проведения такой операции не пытался», – пишет Axios.

В свою очередь, газета Punchbowl News сообщила, что в окружении Байдена считают, что война на Ближнем Востоке может стать затяжной, и уже сообщили об этом сенаторам.

«Высокопоставленные чиновники администрации США предупредили сенаторов, что им следует готовить избирателей к вероятности длительной войны в Израиле и секторе Газа, указывая, что поддержка США будет необходима в ближайшие недели и месяцы», – говорится в публикации Punchbowl News .

Вашингтон, Иван Бабурин

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