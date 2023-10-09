Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 9 октября, заявила, что власти Германии знают об участии украинских националистов в убийствах десятков тысяч мирных людей только из сообщений СМИ, а потом, как результат, вооружают современных неонацистов на Украине.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Оказывается, правительство Германии только из сообщений СМИ знает об участии членов ОУН-УПА* в убийстве десятков тысяч гражданских лиц во время Второй мировой войны. Собственных сведений у властей Германии об этом нет. Как нет и информации о сотрудничестве украинских националистов с нацистскими оккупантами и об установке на Украине памятников в честь членов ОУН-УПА*. Также немецкие министры полагают, что не существует информации о сотрудничестве украинских националистов с нацистскими оккупантами, последующей установке в честь членов ОУН-УПА* многочисленных памятников и переименовании улиц в честь коллаборационистов. Такие ответы от правительства ФРГ получила на свой депутатский запрос фракция партии «Левые» в германском парламенте. По словам одного из её лидеров Севим Дагделен, речь идёт о вырождении борьбы с правым радикализмом, фактическом оспаривании признанных научных результатов международных исследований Холокоста, отрицается открытое почитание на Украине инициаторов уничтожения мирных жителей, особенно евреев, поляков и цыган».

«Так сегодня выглядит открытая реабилитация нацизма – через манипуляцию историческими сведениями, откровенную подмену понятий, замалчивание и отрицание положений Нюрнбергского приговора, а потом, как результат, вооружение неонацистов на Украине», – подчеркнула представитель российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

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