В США назвали провалом израильской и американской разведок нападение ХАМАС* на Израиль

Недавно снятый с поста спикера Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти на пресс-конференции в понедельник, 9 октября, заявил, что нападение сил палестинского движения ХАМАС* на Израиль стало провалом израильской и американской разведок, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Маккарти сказал: «Атака сил ХАМАС* на Израиль стала «провалом не только израильской разведки, но и самих США. Сейчас США необходимо повторно ввести режим максимального давления на Иран, для начала повторно заморозив его $6 миллиардов и ввести жесткие ограничения против ее нефтедобывающей промышленности».

«Сегодня Тегеран получает выгоду в размере миллиардов долларов от продажи нефти, что при администрации Дональда Трампа – было невозможным», – отметил политик.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Вашингтон, Иван Бабурин

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