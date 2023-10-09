Ливан заявил о нежелании принимать участие в палестино-израильском конфликте

Глава правительства Ливана Наджиб Микати в понедельник, 9 октября, заявил, что его страна не стремится вступать в конфликт Израиля и Палестины, – сообщает ливанское агентство NNA.

Как сообщает агентство ливанский премьер сказал следующее: «Мы не хотим, чтобы Ливан вступил в эту войну, и мы к этому стремимся. Приоритет Бейрута – это поддержание безопасности и стабильности на юге страны, сохранение спокойствия на границе с Израилем. Призываем Израиль прекратить нарушать суверенитет Ливана. Призываем международное сообщество оказать давление на Израиль».

Бейрут, Иван Бабурин

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