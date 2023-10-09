Небензя: Украина бьет по своим объектам «аккурат, когда Зеленский отправляется клянчить деньги или оружие»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в понедельник, 9 октября, заявил, что умышленные удары ВСУ по своим же, украинским, объектам производятся для давления на западных лидеров, когда «Зеленский отправляется клянчить деньги или оружие», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию из зала Совбеза ООН.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «По магическому стечению обстоятельств удары происходили аккурат в момент визитов высокопоставленных западных политиков на Украину, или же тогда, когда Зеленский отправлялся за рубеж выклянчивать деньги или оружие. Так было и с ударом по рынку в Константиновке в преддверии встречи Зеленского с Госсекретарем США Блинкеном 6 сентября. Аналогично чудовищный удар по Краматорску был нанесен в день визита еэсовской делегации во главе с Боррелем и фон дер Ляйен 8 апреля 2022 года».

«В опасности российских ударов по Киеву пытались убедить с помощью театральной постановки с воем сирен и африканскую делегацию высокого уровня. Вот и сейчас трагедия в селе Гроза, ставшая поводом для сегодняшней встречи, произошла ровно в тот момент, когда Зеленский убеждал Евросоюз в продолжении поддержки киевского режима на саммите ЕС в Испании. Уже сами украинцы поговаривают, что им стоит бояться не только ракет украинской ПВО, но и зарубежных визитов и гостей Зеленского», – отметил российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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