Небензя объяснил «с точки зрения международного гуманитарного права», почему Россия продолжит уничтожать украинские порты

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в понедельник, 9 октября, заявил, что российские Вооруженные Силы продолжат уничтожать украинские зернохранилища и портовую инфраструктуру, если там будут располагаться военная техника и боеприпасы, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию из зала Совбеза ООН.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру, значит, уничтожаться будет и она. Если киевский режим концентрирует в каком-то месте военнослужащих, оно становится законной целью для удара, в том числе с точки зрения международного гуманитарного права. А вот расположение в жилых кварталах тяжелой техники и средств ПВО является его грубейшим нарушениям и приводит к трагедиям».

«Вновь подчеркиваем, что Россия не наносит ударов по гражданским объектам, не целится в мирных жителей. Наше высокоточное оружие применяется исключительно для уничтожения военного потенциала режима Зеленского и объектов, к нему относящихся», – уточнил Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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