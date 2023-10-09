СМИ: Байден еще до визита Зеленского одобрил передачу Киеву дальнобойных ракет

Президент США Джо Байден еще в сентябре, незадолго до визита Зеленского в Вашингтон, утвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, – сообщает в понедельник, 9 октября, американский журнал New Yorker.

В публикации журнала говорится: «В сентябре, незадолго до того, как Зеленский совершил свой второй визит в Вашингтон, Байден одобрил отправку ATACMS на Украину после почти года сопротивления этой идее … На этой неделе США собираются анонсировать очередной транш военной помощи Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

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