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Понедельник, 9 октября 2023, 21:09 мск

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СМИ: Байден еще до визита Зеленского одобрил передачу Киеву дальнобойных ракет

Фото: Белый дом

Президент США Джо Байден еще в сентябре, незадолго до визита Зеленского в Вашингтон, утвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, – сообщает в понедельник, 9 октября, американский журнал New Yorker.

В публикации журнала говорится: «В сентябре, незадолго до того, как Зеленский совершил свой второй визит в Вашингтон, Байден одобрил отправку ATACMS на Украину после почти года сопротивления этой идее … На этой неделе США собираются анонсировать очередной транш военной помощи Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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