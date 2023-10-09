Командир спецназа «Ахмат» рассказал о потерях украинских боевиков во время «контрнаступа»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в понедельник, 9 октября, заявил, что за время своего «контрнаступа» киевский режим потерял не менее 60 тысяч боевиков, – сообщает телеканала RT Arabic.

Он добавил, что: «Киев потерял как минимум 60 тысяч бойцов ВСУ во время так называемого контрнаступления. Киев снимает дополнительные силы с других направлений. И они закидываются уже на передовую. Но и эти силы тоже уже потихоньку у них начинают таять. Получается, задача, которая ставилась западными хозяевами перед руководством Украины, она на сегодняшний день, в принципе, однозначно, можно сказать, ушла в небытие и оказалась невыполнимой. …Даже если бы у ВСУ получилось взять некоторые участки фронта, то это был бы только тактический успех. У них нет ресурсов, чтобы обеспечить стратегическое развитие наступления».

Донецк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»