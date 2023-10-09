МИД РФ выпустил заявление по случаю обострения палестино-израильского конфликта

В связи с ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта в понедельник, 9 октября, МИД России выпустил Заявление, в котором выразил соболезнования родным погибших, а также рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Израиль и опубликовал контакты для экстренной связи.

В Заявлении, распространенном российским внешнеполитическим ведомтсвоем, говорится: «В результате резкого обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта число жертв с обеих сторон уже превысило 1400 человек, в том числе среди гражданского населения. Ранены тысячи израильтян и палестинцев. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким всех погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим».

«Министерство иностранных дел Российской Федерации рекомендует гражданам России воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий, а тем, кто уже там находится – проявлять максимальную осторожность и поддерживать контакты с представителями дипломатических и консульских учреждений Российской Федерации», – подчеркнули в МИДе.

Кроме того, в российском ведомстве опубликовали контакты для экстренной связи: Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России: Многоканальный телефон: +74956954545 (круглосуточно). Почта: dskc@mid.ru; Посольство России в Израиле: Телефон для экстренных случаев: +972 3 522 67 44 Почта: embassy.israel@mid.ru; Генеральное консульство России в Хайфе: Телефоны: +(972) 4 866-7551, +(972) 4 866-7556, Телефон для экстренных случаев: +972 (0) 52-957-31-21; ПАЛЕСТИНА Представительство России при ПНА. Горячая линия: +972-2-240-09-70, Телефон для экстренных случаев: +972 3 522 67 44, +972 599 418 922, Почта: russia.palestine@yandex.ru, Консульский пункт в секторе Газа: Телефон: +972-8-283-88-81, Почта: russia.gaza@gmail.com; ЕГИПЕТ.Посольство России в Египте: Телефон: +20(2)3748-9353/54/55, Телефон для экстренных случаев: +2-0128-009-50-99, Почта: rusembegypt@mid.ru: Генеральное консульство России в Александрии: Телефон: +20(3) 583-35-34, Телефон для экстренных случаев: +201030083942, Почта: rusalex@mid.ru, Генеральное консульство России в Хургаде: Телефон: +20 (0) 653-46-5757 / 5858, Телефон для экстренных случаев: +20 (0) 100 066 7810, Почта: gkhurghada@mid.ru; ЛИВАН. Посольство России в Ливане: Телефон: +9611 30-0041/42, Телефон для экстренных случаев: +20 (0) 100 066 7810, Почта: consrusbei@mail.ru

Москва, Иван Бабурин

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