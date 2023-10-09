В Совфеде заявили, что в декабре определят дату выборов президента России

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ольга Ковитиди в понедельник, 9 октября, заявила, что дата выборов президента России будет определена в декабре.

В своем Telegram-канале сенатор написала: «В декабре Совет Федерации определит дату выборов Президента России. Мы четко понимаем, что налаженная государственная система России устойчива и стабильна. Законодательная база подготовлена.

Но враг будет пытаться информационной ложью ввести в заблуждение людей, обмануть, запутать, настроить против власти».



«Путин для коллективного Запада опаснее всего на свете, ведь он не играет по их правилам и не сдаёт Россию. Мы должны понимать, что враги России будут различными способами пытаться вмешиваться в избирательный процесс, нивелировать его результаты.

Удивительно, но факт. Выборы Президента России еще не начались, а противники за рубежом с ними уже не согласны», – отметила Ковитиди.

Москва, Иван Бабурин

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