Кадыров обратился к мировому сообществу и лидерам мусульманских стран по ситуации в Палестине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в понедельник, 9 октября, призвал мировое сообщество, чтобы оно единогласно приняло справедливое решение по поводу ситуации в Палестине. Также глава Чечни обратился к лидерам мусульманских стран с предложением создать коалицию и призвать Европу и весь Запад не бомбить мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Обращаюсь к мировому сообществу, чтобы оно хоть один раз единогласно приняло справедливое решение по поводу ситуации в Палестине. Обращаюсь к лидерам мусульманских стран – создайте коалицию и призовите тех, кого вы называете друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков».

«Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее. Я сам был в Израиле. И наша мирная делегация на себе испытала попытки неприкрытой провокации. Поэтому я призываю остановить как войну, так и любые формы нагнетания обстановки. В случае необходимости наши подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям», – заявил глава Чеченской республики.

Грозный, Иван Бабурин

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