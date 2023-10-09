Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Зеленского о том, что у него есть «очень четкая» информация о том, что Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, сказала, что «таких забористых данных» у главы киевского режима не было давно.

В своем Telegram-канале в понедельник, 9 октября, Захарова написала: «Зеленский: «У нас есть данные, которые ясно доказывают, что Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке». Чистейшие данные завезли на Банковую. Таких забористых данных у Зеленского давно не было».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»