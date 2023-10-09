Движение ХАМАС* отказалось от переговоров с Израилем по пленным

Официальный представитель «Бригад Аль-Кассам»* Абу Убейда в понедельник, 9 октября, заявил, что пока продолжаются бои, ХАМАС* вести переговоры по вопросу пленных не будет, – сообщают СМИ

В видеообращении, распространенном в СМИ, Абу Убейда говорит: «Мы не будем вести переговоры по вопросу пленных под огнем, потому что вопрос пленных является стратегическим, и враг должен заплатить цену, которую мы хотим в обмен на пленных. ХАМАС* продолжает бои во многих местах, проводит ротацию своих бойцов и берет пленных».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Рамалла, Иван Бабурин

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