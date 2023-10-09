Россия и Лига арабских государств призвали Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь

Глава МИД России Сергей Лавров и Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абульгейт в понедельник, 9 октября, призвали израильтян и палестинцев немедленно прекратить огонь и начать переговоры о создании независимой Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

В сообщении, опубликованном на сайте российского МИДа, в частности, говорится: «Центральной темой углубленного обмена мнениями и оценками стало беспрецедентно резкое обострение палестино-израильского конфликта, которое уже привело к многочисленным жертвам, в том числе среди гражданского населения с обеих сторон».

«С.В.Лавров и А.Абульгейт призвали к немедленному прекращению огня и насилия, акцентировав необходимость консолидированных усилий по налаживанию переговорного процесса между палестинцами и израильтянами на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем», – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

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