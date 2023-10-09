Президент Палестины готовится посетить Москву

Посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль в понедельник, 9 октября, заявило подготовке визита в Москву председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса, – сообщает телеканал «Россия-24».

В эфире телеканала палестинский посол сказал: «С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты, сейчас идет подготовка визита президента Аббаса в Москву».

Отвечая на вопрос о возможности переговоров в Москве лидеров Палестины и Израиля, Абдельхафиз Нофаль отметил: «С нынешним правительством Израиля продолжать такую работу мы не можем. Мы считаем, что международное сообщество должно вмешаться, мы считаем, что происходящее в Газе, – это серьезный сигнал международному сообществу – пора принять меры».

Со своей стороны РБК сообщает, что в комментарии агентству посол Палестины в России сказал: «Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию находится на стадии подготовки, он посетит Москву. Мы ожидаем официального заявления от российской стороны о том, когда состоится визит».

Москва, Иван Бабурин

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