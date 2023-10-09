СМИ: Израиль готов наносить удары по сектору Газа, несмотря на находящихся там заложников

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняло решение наносить удары по сектору Газа даже если это будет потенциально угрожать находящимся там израильским заложникам, – сообщает в понедельник, 9 октября, издание The Times of Israel.

Издание со ссылкой на источники пишет: «Высокопоставленный представитель правительства Израиля заявил журналистам, что власти решили, что будут наносить мощные удары по террористам в Газе, даже если это будет представлять риск для удерживаемых там израильтян».

«В случаях, когда будет поступать проверенная информация о том, что в том или ином здании в Газе точно находятся заложники, то военные удары наноситься не будут. Однако, когда такой подробной информации не будет, удары будут наноситься по всем необходимым целям. ЦАХАЛ больше не будет использовать политику «стуков по крыше» – сообщения, телефонные звонки или сброс макетов бомб для предупреждения жителей о предстоящем поражающем ударе», – сообщил высокопоставленный источник в израильском правительстве изданию The Times of Israel.

Издание отмечает, что боевики ХАМАС* в течение выходных вывезли в Газу уже более сотни заложников.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Тель-Авив, Иван Бабурин

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