Нетаньяху назвал ХАМАС* «зверями» и пообещал превратить в руины сектор Газа,

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего обращения к нации по поводу войны с ХАМАС вечером в понедельник, 9 октября, заявил, что ХАМАС*– это «звери в человеческом обличье», ИГИЛ*, и пообещал превратить в руины секторе Газа, – сообщают израильские СМИ.

В своем обращении к нации Нетаньяху, в том числе, сказал: «Граждане Израиля! Третий день мы ведем войну за наш дом, за наше существование, войну, в которой мы победим. Эта война была навязана нам мерзким врагом, зверями в человеческом обличье, которые празднуют убийства женщин, детей и стариков. Со времен ИГИЛ* мы не видели таких зверств, которые совершил ХАМАС*: детей, казненных вместе с остальными членами их семей, юношей и девушек, которым стреляли в спину, других зверств, которые я не буду здесь описывать».

«Мы всегда знали, что такое ХАМАС*, а теперь знает весь мир. ХАМАС* – это ИГИЛ*, и мы победим его так же, как цивилизованный мир победил ИГИЛ*. Этот заклятый враг хотел войны – он ее получит. Мы начали, я подчеркиваю – мы только начали наносить удары по ХАМАС*. Картины опустошения и разрушений оплотов ХАМАС* в секторе Газа – это только начало. Мы ликвидировали сотни террористов и не остановимся на этом. Каждое место, откуда действует ХАМАС*, превратится в руины!», – подчеркнул премьер Израиля.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Тель-Авив, Иван Бабурин

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