Израильтян призвали приготовиться провести три дня в бомбоубежищах

Командование тыла минобороны Израиля в понедельник, 9 октября, призвало всех израильтян быть готовыми провести три дня в бомбоубежищах и обеспечить себя запасами воды, еды и медикаментов, – сообщают израильские СМИ.

В сообщении, опубликованном в аккаунте Командования тыла израильской армии в соцсети X (экс-Twitter), говорится: «Подготовьте условия для трехдневного пребывания в бомбоубежищах: аптечка, фонарик с батарейками, еда и вода. Речь идет обо всех жителях страны. Также по всей стране на ближайшие два дня отменяются уроки в учебных заведениях. Меры безопасности введены из-за усиления авиаударов из сектора Газа по территории Израиля».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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