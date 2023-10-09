Вашингтон уже начал оказывать военную помощь Израилю

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 9 октября, заявил, что Соединенные Штаты уже начали поставлять Израилю военную помощь, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Мы ожидаем дополнительные запросы на военную помощь от Израиля. В ближайшие дни объявим о выделении дополнительных средств. Мы будем идти с Израилем в ногу, чтобы гарантировать восполнение их нужд наилучшим образом и настолько быстро, насколько это возможно. Первая партия дополнительных систем безопасности уже в пути».

Следует отметить, что представитель Белого дома заявил, что направлять свои войска для участия в боях в конфликте между Израилем и Палестиной США не намерены.

«У нас нет намерений отправлять туда свои войска», – сказал Кирби отвечая на соответствующий вопрос.

Вашингтон, Иван Бабурин

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