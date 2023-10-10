Франция и Евросоюз признали ХАМАС террористической организацией

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в Национальном собрании во вторник, 10 октября, объявила о признании Парижем и Евросоюзом палестинской группировки ХАМАС террористической организацией, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления французский премьер сказала: «У терроризма и варварства нет оправдания. ХАМАС – это террористическая группа, теперь это признано Францией и ЕС. Ни одного евро из Франции не должно попасть в руки террористов».

«Руководство страны не допустят проявления антисемитизма во Франции ни на улице, ни в сети интернет. Франция выступает за достижение долгосрочного мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Но это потребует много времени», – добавила Элизабет Борн.

Париж, Иван Бабурин

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