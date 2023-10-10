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Вторник, 10 октября 2023, 19:25 мск

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Король Иордании распорядился направить помощь палестинцам в сектор Газа

Король Иордании Абдалла II во вторник, 10 октября, дал поручение направить гуманитарную помощь в сектор Газа при полной координации с Египтом, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном канцелярией иорданского монарха, говорится: «Его Величество король Абдалла во вторник издал директивы направить медицинскую и гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа через пограничный переход Рафах при полной и предварительной координации с Египтом. Его Величество также издал отдельную директиву с требованием, как можно скорее выявить потребности палестинцев на западном берегу реки Иордан».

Амман, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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