Король Иордании распорядился направить помощь палестинцам в сектор Газа

Король Иордании Абдалла II во вторник, 10 октября, дал поручение направить гуманитарную помощь в сектор Газа при полной координации с Египтом, – сообщают СМИ.



В сообщении, распространенном канцелярией иорданского монарха, говорится: «Его Величество король Абдалла во вторник издал директивы направить медицинскую и гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа через пограничный переход Рафах при полной и предварительной координации с Египтом. Его Величество также издал отдельную директиву с требованием, как можно скорее выявить потребности палестинцев на западном берегу реки Иордан».



Амман, Иван Бабурин

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