Из польской армии уволились высокопоставленные военачальники

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера на брифинге во вторник, 10 октября, заявил, что президент республики Анджей Дуда принял отставку начальника Генштаба польской армии генерала Раймунда Анджейчака и оперативного командующего вооруженными силами республики генерала Томаша Пиотровского, – сообщает ТАСС.
В ходе общения с журналистами Сивера сказал: «Вчера генералы приняли решение подать заявления об увольнении и снять форму. Президент принял их рапорты и уже назначил новых командующих после консультаций с министром обороны».
Согласно сообщению ТАСС, во второй половине дня в Президентском дворце в Варшаве уже состоялась церемония назначения главы Генштаба, им стал генерал Веслав Кукула. Оперативным командующим вооруженными силами Польши – Мачей Клиш.
Варшава, Иван Бабурин
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