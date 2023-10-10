Берлин направит Киеву дополнительные системы ПВО на миллиард евро

Министерство обороны Германии во вторник, 10 октября, заявило, что Берлин в преддверии зимы продолжит работать над укреплением противовоздушной обороны (ПВО) Украины и направит киевскому режиму дополнительные системы Patriot и IRIS-T SLM &SLS, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном в официальном аккаунте минобороны ФРГ в социальной сети X (экс-Twitter), говорится: «Для защиты критической инфраструктуры и ради дополнительной поддержки Германия направит дополнительные средства ПВО – Patriot и IRIS-T SLM &SLS стоимостью около €1 млрд, а также три самоходные установки Gepard».

Берлин, Иван Бабурин

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