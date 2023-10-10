На фоне палестино-изральского конфликта в Сеуле заявили, что опасаются нападения Северной Кореи

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что на фоне нападения ХАМАС на Израиль Сеул опасается атаки со стороны КНДР, – передает во вторник, 10 октября, телеканал Al Jazeera.

В сообщении телеканала, в частности, говорится что «глава южнокорейского минобороны призывает возобновить наблюдение за передвижением военных КНДР, чтобы заранее узнать о возможных провокациях».

«Син Вон Сик также заявил, что собирается настаивать на приостановке межкорейского военного соглашения 2018 года, в соответствии с которым стороны создали буферные зоны вдоль сухопутных и морских границ и бесполетные зоны над границей для предотвращения столкновений. Особенно критически Син относится к бесполетным зонам, которые, по его словам, не позволяют Южной Корее полностью использовать свои средства воздушного наблюдения, пока растет северокорейская ядерная угроза», – сообщает Al Jazeera.

Сеул, Иван Бабурин

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