Эрдоган: Американский авианосец будет участвовать в массовых убийствах населения сектора Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 10 октября, на совместном брифинге с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Анкаре заявил, что авианосец, направленный США к берегам Израиля, будет участвовать в массовых убийствах, нанося удары по Газе, – сообщают СМИ.

Комментируя информацию о вмешательстве США в палестино-израильский конфликт, Эрдоган сказал: «США направляют свой авианосец в Израиль. У меня возник вопрос, – что будет делать американский авианосец в Израиле? Он будет участвовать в очень серьезных массовых убийствах, нанося удары по Газе своими катерами и самолетами, сопровождающими этот авианосец».

«В настоящее время в Газу не поступает вода. А как же права человека? Нет электричества. А как же права человека? Согласно всеобщей декларации прав человека, нельзя отключать воду и электричество. Как сейчас обстоят дела с больницами в Газе? По больницам и местам отправления культа наносятся беспощадные удары. Наши опасения, что конфликт может разрастись, очень-очень высоки. Я не уверен, что это все закончится в течение недели или двух. И поэтому мы продолжаем работу, контакты с лидерами. Ищем решения для посредничества, для того, чтобы остановить происходящее», – добавил турецкий лидер.

Анкара, Иван Бабурин

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