Движение ХАМАС обратилось к арабским странам за помощью для сектора Газа

Палестинское движение ХАМАС во вторник, 10 октября, распространило обращение главы политбюро организации Исмаила Хания, в котором он призвал генсека Лиги арабских государств и лидеров арабских стран выделить средства для поддержки сектора Газа, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном ХАМАСом, в частности, говорится: «Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания отправил политический меморандум по операции «Потоп Аль-Аксы» генеральному секретарю Лиги арабских государств Ахмеду Абуль Гейту президентам и лидерам арабских стран. В меморандуме глава движения попросил наши арабские государства принять решения, которые защищают права нашего народа в сопротивлении оккупации и его право на свободу и независимость, а также выделить средства для поддержки нашего народа в секторе Газа».

Рамалла, Иван Бабурин

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