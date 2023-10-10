Абхазия может присоединиться к Союзу России и Белоруссии

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба во вторник, 10 октября, заявил, что его страна может войти в Союзное государство России и Белоруссии, что полностью соответствует интересам народа республики, – сообщает Первый канал.

В эфире программы «Большая игра» на Первом канале Ардзинба сказал: «В Абхазии активно изучают опыт построения Союзного государства и взаимодействия России и Белоруссии в разных сферах. Мы за соблюдение принципа суверенного равенства государств, когда в межгосударственных объединениях уважают страны, уважают их самобытность, их культурный код. Поэтому мы хотим быть вместе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь».

Москва, Иван Бабурин

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