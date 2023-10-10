Главы МИД ЕС выступили против блокады Израилем сектора Газа

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Омане во вторник, 10 октября, на брифинге по итогам внеочередного заседания глав МИД ЕС, посвященного палестино-израильскому конфликту, заявил, что участники совещания выступили против блокады сектора Газа, отметив нарушения Израилем ряда норм международного права, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Боррель сказал: «Главы МИД обсудили эту сложную ситуацию и повторили необходимость прекратить насилие, а также освободить заложников. Кроме того участники совещания выступили против блокады, отключения электричества, ограничения доступа к питьевой воде и пище, а также поддержали необходимость открыть гуманитарный доступ и позволить тем, кто желает, выехать из Газы».

«Израиль имеет право защищаться, но ряд его действий в Газе противоречат международному праву. Отключение воды и электричества, прекращение поставок продовольствия – все это противоречит международному праву. …Реакция на варварские действиям ХАМАС создала такую ситуацию, когда мы должны напомнить о необходимости оставаться в рамках международного права», – отметил также глава евродипломатии.

Маскат, Иван Бабурин

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