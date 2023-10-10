В Тель-Авиве пригрозили, что сектор Газа «никогда не будет прежним»

Министр обороны Израиля Йоав Галлант во вторник, 10 октября, во время выступления перед войсками на границе с сектором Газа объявил о переходе к «полноценному наступлению», и что «Газа никогда не будет прежней», – сообщает Times of Israel.

В ходе своего выступления Йоав Галлант сказал: «Израиль переходит к полноценному наступлению против сектора Газа. Я снял все ограничения, мы восстановили контроль над территорией, и мы переходим к полноценному наступлению. У вас будет возможность изменить здесь реальность. ХАМАС хотел перемен в Газе, она изменится на 180 градусов по сравнению с тем, что они думали. Они пожалеют! Газа никогда больше не будет прежней! Кто бы ни пришел обезглавливать, убивать женщин, переживших Холокост – мы уничтожим его всеми нашими силами и без компромиссов».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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