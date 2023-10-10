Байден пригрозил странам, которые попытаются воспользоваться палестино-израильским конфликтом

Президент США Джо Байден во вторник, 10 октября, в специальном обращении в связи с событиями на Ближнем Востоке выступил с угрозами в отношении «любой третьей страны или организации, которая попытается воспользоваться обострением палестино-израильского конфликта, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления хозяин Овального кабинета сказал: «Любой стране, организации и вообще любому, кто подумывает воспользоваться данной ситуацией, позвольте мне сказать лишь одно: не делайте этого. Не делайте этого! Наши сердца могут быть разбиты, однако наша решимость непоколебима. …Мы узнали, что среди удерживаемых ХАМАСом, есть и американцы. Я поручил своей команде поделиться разведданными и дополнительно направить экспертов правительства США для консультирования израильских коллег по вопросам возвращения заложников. США готовы направить на Ближний Восток дополнительные военные силы в случае необходимости».

Вашингтон, Иван Бабурин

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