СМИ: США готовятся объявить дополнительную военную помощь Киеву на 200 миллионов долларов

Соединенные Штаты в среду, 11 октября, объявят о предоставлении Украине дополнительного военного пакета на сумму до 200 миллионов долларов – так Пентагон хочет продолжить расширять арсенал своей помощи, несмотря на то, что Конгресс исключил новое финансирование Киева даже в качестве временного решения, – сообщает Голос Америки*.

Издание со ссылкой на чиновника, пожелавшего остаться неназванным до обсуждения пакета до его официального объявления, пишет, что «в новую помощь Украине должно войти такое вооружение, как ракеты для систем ПВО AIM-9 Sidewinder, артиллерийские боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, противотанковые ракеты TOW, а также 155-мм и 105-мм снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, фугасные боеприпасы для преодоления российских препятствий, оборудование для борьбы с дронами и оборудование для радиоэлектронной борьбы».

«Пакет помощи поступил накануне встречи министра обороны Ллойда Остина в Брюсселе с Контактной группой по обороне Украины. Однако, Палата представителей еще не проголосовала за нового спикера, а новая помощь Украине может зависеть от того, кто будет избран на этот пост», – отмечает Голос Америки*.

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Вашингтон, Иван Бабурин

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