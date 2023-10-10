Белый дом подтвердил, что запросит Конгресс о выделении одновременной помощи Израилю и Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге во вторник, 10 октября, заявил, что администрация Белого дома запросит Конгресс объединить выделение помощи Израилю и Украине, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Салливан сказал: «Президент Байден сегодня четко дал понять, что направит в Конгресс запрос, который будет включать помощь Израилю. Также ясно он дал понять, что мы вновь направим запрос о помощи Украине. В какой именно форме этот запрос будет представлен, еще предстоит определить».

«Заявление о том, что администрация США запросит Конгресс о выделении помощи и Израилю, и Украине, внесено в протокол. США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России», – подчеркнул помощник Байдена.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»