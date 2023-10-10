Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 10 октября, в телефонном разговоре обсудили резко обострившуюся обстановку в зоне палестино-израильского конфликта и выразили глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией насилия, – сообщили в Кремле.

В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что в ходе телефонного разговора двух лидеров «основное внимание уделено резко обострившейся обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена глубокая обеспокоенность продолжающейся эскалацией насилия, катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения».

«Акцентирована необходимость незамедлительного прекращения огня обеими сторонами и возобновления переговорного процесса. Выражена обоюдная готовность активно содействовать этому. Подчёркнуто, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утверждённой Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», – сообщили в Кремле.

Москва, Иван Бабурин

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