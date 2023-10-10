СМИ: К побережью Израиля прибыл американский авианосец с сопровождением

Американская ударная группа с авианосцем Gerald R. Ford вечером во вторник, 10 октября, приблизилась к израильскому побережью, – передает израильское издание Newsru.co.il.

Издание сообщает, что в ударную группу входят авианосец Gerald R. Ford (CVN-78), ракетный крейсер Normandy класса Ticonderoga (CG 60), а также эсминцы Thomas Hudner (DDG 116), Ramage (DDG 61), Carney (DDG 64) и Roosevelt (DDG 80).

«Кроме того, в ближневосточном регионе усилены эскадрильи истребителей ВВС США F-15, F-16 и А-10», – пишет Newsru.co.il.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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