Блинкен едет в Израиль

Глава Госдепа США Энтони Блинкен во вторник, 10 октября, заявил, что среду, 11 октября, отправляется в Израиль для обсуждения на местах обострение конфликта в регионе.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Госсекретарь написал: «Завтра я отправлюсь в Израиль, чтобы напрямую обсудить с нашими израильскими партнерами ситуацию на местах и обсудить способы, которыми мы можем продолжать поддерживать их в борьбе с этими террористическими атаками. Наша поддержка Израиля остается непоколебимой».

Вашингтон, Иван Бабурин

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