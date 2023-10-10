Американский самолет привез первый военный груз в Израиль

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на среду, 11 октября, сообщила, что военно-транспортный самолет США доставил первую партию боеприпасов, – сообщают израильские СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой ЦАХАЛ, говорится: «Первый самолет с с современными американскими боеприпасами приземлился вечером в на базе Набатим. Боеприпасы рассчитаны на возможность нанесения значительных ударов и организацию дополнительных сценариев. Мы благодарны США за поддержку и помощь государству Израиль в целом и ЦАХАЛ в частности в этот трудный период».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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