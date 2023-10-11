В Тель-Авиве заявили о готовности граждан Израиля к длительной войне

Официальный МИД Израиля Лиор Бен-Дор в среду, 11 октября, заявил, что его страна к длительной войне, и граждане это осознают. В то же время в Швейцарии заявили, что наземная операция «может нести огромные риски» для израильтян, сообщают СМИ.

В интервью РИА Новости РИА Новости Лиор Бен-Дор сказал: «Граждане Израиля понимают, что их страну ждет длительная война. Тем не менее, мы готовы к этому с точки зрения экономики и политики, мы готовы заплатить любую цену, чтобы обеспечить безопасное будущее Израиля. При атаках на сектор Газа, в частности, на здания, где скрываются террористы, ЦАХАЛ учитывает, что рядом могут находиться израильские пленные, однако Израиль полон решимости продолжить войну для достижения всех целей».

Между тем, швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung пишет, что возможная наземная операция в Газе «несет огранные риски» для израильтян.

В материале под заголовком «Израиль оказался перед военной дилеммой: наземное наступление несет в себе огромные риски» NZZ пишет: «Наземная операция будет означать необходимость оккупации значительной части территории сектора Газа и ее длительное удержание. Наземное наступление – это именно тот сценарий, которого израильская армия пыталась избежать в течение многих лет, предпочитая ограничиваться точными атаками с воздуха. Связано это с тем, что сектор Газа – один из самых густонаселенных районов в мире, что делает ведение боевых действий исключительно сложной задачей для вооруженных сил».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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