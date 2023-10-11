Путин объяснил, почему позицию России разделяют многие страны мира

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» в среду, 11 октября, заявил, что позицию России многие страны разделяют, потому что наша страна «борется за создание более справедливого, многополярного устройства», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию мероприятия.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Почему российскую позицию многие разделяют? Потому что Россия активно борется за создание более справедливого, многополярного устройства. Почему Россию поддерживают? Потому что она на переднем крае оказалась. Вот почему. Почему не поддерживают что-либо другое? Потому что никто не забыл колониальных времен в Африке, в том числе. Совсем недавно еще, в 1957 году, в европейские страны, в Бельгию привозили людей из Африки в клетке. Детей в клетках привозили напоказ. Без слез смотреть невозможно. Разве это можно забыть? Никто не забудет».

«В плане практической политики многие вещи из колониальных времен, колониальное мышление как минимум, сохраняется. В этом проблема. Люди не хотят этого терпеть, хотят поменять эту ситуацию. Россия борется за изменение этого миропорядка, за создание более справедливого мироустройства. И, конечно, находит поддержку. Никто не борется с Западом, просто хотят выстроить отношения в мире на более справедливой основе. Это первое. А второе, подавляющее большинство участников международного общения исходит из своих собственных национальных интересов и стремится скоординировать интересы с другими странами, напрочь отвергает любую форму давления», подчеркнул Путин и добавил: «К сожалению, этот так называемый коллективный Запад – эти санкции, это же давление? Давление. Окрики постоянные: «нельзя», «не позволим», «имейте в виду». Кому это нравится? Никому не нравится. Все рассматривают это как атавизм – пережиток колониального мышления и эпохи Холодной войны. Вот именно поэтому, не потому что Россия так хороша, у нас тоже много своих проблем, а потому что все борются за более справедливый миропорядок. В этом суть всех происходящих сегодня в мире процессов. И мы уверены, что мы на правильном пути».

Москва, Иван Бабурин

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