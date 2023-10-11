Израильские инструкторы и наемники начали покидать Украину

Командир спецназа «АХМАТ» Заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов в среду, 11 октября заявил, что находящиеся на службе киевского режима израильские наемники и инструкторы из-за обострения палестино-израильского конфликта начали возвращаться на родину, – сообщают СМИ.

Согласно сообщению ТАСС, Алаудинов сказал: «Из анализа событий мы знаем, что очень большое количество бойцов израильских служб, вооруженных сил находилось на территории Украины. Некоторые из них находились в качестве инструкторов, другие непосредственно состояли в отрядах спецназначения, и эти все бойцы снимаются и возвращаются к себе на родину. Это очень сильно повлияет на моральный дух украинских военнослужащих».

Кроме того, из-за ситуации на Ближнем Востоке сократятся поставки западного оружия Киеву, и результат станет заметен буквально в течение месяца», – отметил командир спецназа «АХМАТ».

Донецк, Иван Бабурин

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