Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 11 октября, заявил, что глава киевского режима Зеленский уже начинает надоедать всем и в Европе, и в Америке. И это недовольсвто будет расти, – сообщают СМИ.

В видеоинтервью, опубликованном Telegram-канале журналиста Павла Зарубина представитель Кремля говорит: «Зеленский находится в достаточно сложном положении. Во-первых, он начинает надоедать. Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе. Люди начинают задаваться вопросом: на что этот человек тратит наши деньги, если Украина – самая знаменитая страна, оазис коррупции на Земле? Конечно, это никому не нравится, и вот это недовольство Зеленским будет расти. У Зеленского еще срабатывает такая профессиональная жадность: «Как же причитающееся мне вооружение сейчас будут отдавать Израилю? Поэтому дела у него не так просты. Традиционно они уже избаловались и привыкли к таким каким-то менторским замашкам».

Москва, Иван Бабурин

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