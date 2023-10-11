СМИ: Переговоры с ХАМАС о заложниках готов вести Египет

Переговоры с движением ХАМАС по вопросу освобождения иностранных заложников и лиц с двойным гражданством готов взять на себя Египет, сообщает в среду, 11 октября, телеканал Al Arabiya.
Телеканал со ссылкой на источники сообщает, что «Каир намерен достигнуть договоренности по вопросу заложников. Египет получил от палестинского сопротивления обещание не применять насилие пленным с двойным гражданством и к заложникам иностранцам».
Каир, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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