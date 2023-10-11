Пентагон будет помогать Киеву создавать ВВС

Министр обороны США Ллойд Остин в Брюсселе на брифинге в среду, 11 октября, заявил, что Соединенные Штаты возглавят коалицию, которая будет помогать развивать военно-воздушные силы киевскому режиму, – сообщают СМИ.

В ходе выступления перед журналистами шеф Пентагона сказал: «Я горд объявить, что США снова выступят первыми, чтобы помочь возглавить коалицию стран, работающих с Украиной над развитием их ВВС. В центре внимания коалиции, куда войдут также на лидирующих позициях Дания и Нидерланды, будет помощь Украине в освоении истребителей американского производства F-16. Применение Украиной F-16 может начаться не ранее весны».

«Эстония и Люксембург возглавят коалицию стран, которая поможет Украине крепить кибербезопасность, а Литва будет помогать разминированию», – сообщил Остин.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»