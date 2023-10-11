Остин: Новостей о передаче дальнобойных ракет Украине у Пентагона нет

Министр обороны США Ллойд Остин в Брюсселе на брифинге по результатам 16-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» в среду, 11 октября, заявил, что у него новостей для Киева по поводу поставок дальнобойных ракет ATACMS, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос украинских журналистов, шеф Пентагона сказал: «Сегодня у меня нет никаких объявлений по ATACMS. Но мы сосредоточились на том, что, по нашему мнению, нужно Украине, и мы верим в это, потому что именно об этих вещах сегодня говорил президент Владимир Зеленский. Он говорил о необходимости дополнительной ПВО, а также артиллерийских платформ и артиллерийских боеприпасов».

Брюссель, Иван Бабурин

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