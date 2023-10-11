Лига арабских государств призвала к снятию блокады с сектора Газа

Лига арабских государств (ЛАГ) по итогам чрезвычайной сессии Совета ЛАГ на уровне глав МИД, прошедшей в Каире в среду, 11 октября, выступила с требованием о снятии блокаду с сектора Газа, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном ЛАГ, в частности, говорится: «Подтверждаем нашу политическую и экономическую поддержку палестинской автономии. Призываем снять блокаду сектора Газа и работать над решением о создании двух государств в соответствии с арабской инициативой»

Напомним, что официальная инициатива арабских стран, принятая Лигой арабских государств (ЛАГ) в Бейруте 28 марта 2002 года, направлена на «достижение всеобъемлющего мира с Израилем и окончание арабо-израильского конфликта при главном условии отступления Израиля с оккупированных им в 1967 году территорий и признания им Государства Палестина на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме».

Каир, Иван Бабурин

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