Глава израильского минздрава приказал больницам отказаться от лечения «презренных террористов»

Министр здравоохранения Израиля Моше Арбель в среду, 11 октября, издал директиву для системы общественного здравоохранения страны с требованием отказаться от лечения захваченных «презренных террористов», а также призвал начать готовиться к следующей войне, – сообщает издание The Jerusalem Post.

Как сообщает издание глава израильского минздрава так прокомментировал свою директиву: «Задача по обеспечению безопасности и лечению проклятых и презренных террористов в рамках системы общественного здравоохранения существенно вредит нашим усилиям. Поэтому под моим руководством система общественного здравоохранения лечить их не будет. Рассмотрение этого вопроса должно быть поручено ЦАХАЛ ( армия) или ШАБАК (спецслужба)».

«В эти трудные времена система здравоохранения должна полностью сосредоточиться на лечении жертв преступной расправы, солдат ЦАХАЛа и подготовке к следующей войне», – подчеркнул Моше Арбель.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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