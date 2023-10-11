Путин выступил за создание государства Палестина так же, как когда-то был создан Израиль

Президент России Владимир Путин по окончании на пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» в среду, 11 октября, заявил, что Россия выступает за создание независимого государства Палестина так же, как раньше решением Совета безопасности ООН был создан Израиль, – сообщают СМИ.

В интервью ведущему межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамиду глава государства сказал: «США практически отошли от прежних инструментов урегулирования этого конфликта. В эти инструменты были включены несколько стран, в том числе Россия. Практически они монополизировали этот процесс урегулирования. Как вы знаете, на каком-то этапе палестинская автономия должна была сделать ряд серьезных заявлений и сказать о том, что на тех принципах, на которых предлагается что-то урегулировать, она не готова это делать. Прежде всего, конечно, с поселенческой политикой Израиля. Наша позиция всегда была ясной, понятной и прозрачной. Она хорошо известна: нужно выполнять принятые ранее решения Совета безопасности ООН вплоть до создания независимого палестинского государства, как это было предусмотрено изначально при создании самого Израиля».

Москва, Иван Бабурин

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