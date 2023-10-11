Мусульмане России собирают средства на медикаменты для палестинцев

Заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Ильдар Аляутдинов в среду, 11 октября, заявил, что мусульмане России начинают сбор денег на медикаменты для палестинского народа, – сообщают РИА Новости.

В интервью агентству Аляутдинов сказал: «События в секторе Газа и на юге Израиля отзываются в наших сердцах болью и тревогой. На священной для всех авраамических религий земле вновь идут кровопролитные столкновения. Палестинский народ подвергается притеснениям, по сей день нарушаются их гражданские права, продолжают гибнуть мирные люди. Эскалация насилия против них не прекращается. В этой связи мусульмане России начинают сбор средств для помощи палестинскому народу. Деньги будут направлены на медикаменты тем, кто пострадал от атак. Мусульмане молятся о скорейшем разрешении конфликта и установлении во всем мире межрелигиозного согласия»

«Сейчас важно не поддаваться провокациям, быть выше геополитических игр и своим личным примером демонстрировать истинные ценности и принципы ислама. Поэтому мы и проводим сбор средств среди мусульман России для палестинцев», – подчеркнул зампред Духовного управления мусульман России.

Москва, Иван Бабурин

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