В США призвали отправить Байдена «хоть на Украину, хоть в Иран или Китай»

Кандидат в сенаторы от штата Аризона Кери Лейк на встрече с избирателями в среду, 11 октября, предложила президенту США Джо Байдену «убраться хоть на Украину, хоть, в Иран или Китай», – сообщает телеканал NBC.

В ходе своего выступления Кери Лейк заявила: «Джо Байден везет нас по скоростному пути к полному разрушению. страны Американцы всех возрастов сыты по горло политикой президента Байдена. Ему надо убраться куда подальше за развал страны: в Китай, на Украину или в Иран, лишь бы избавить Соединенные Штаты от его правления».

Вашингтон, Иван Бабурин

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